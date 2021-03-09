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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'e başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı , annesi vefat eden Başkanı ve Eşbaşkanı 'i arayarak, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Kohen'e başsağlığı diledi
AA

09.03.2021, 18:36 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021, 19:07

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlayan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı, işadamı Erol Kohen kampanyaya 1 milyon 200 bin TL destek vermişti.

Kohen, "Bu dayanışma çağrısına içtenlikle katılarak, en kısa zamanda üstesinden geleceğimize inandığım bu salgın felaketinin insanlarımıza daha fazla zarar vermemesi için olağanüstü bir gayretle çalışan sağlık personelimizin ve ülkemiz yöneticilerinin yanında olduğumuzu belirtirim" açıklamasında bulunmuştu.

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