İngiltere varyantlı virüsü kapanların süreci değişti

SAĞLIK Bakanlığı korona virüs rehberini güncelledi. İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin temaslılarının karantina süreci de semptom görülmemesi durumunda 10'uncu günün sonunda test yaptırmadan bitecek. Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslıları ile ilgili daha önce açıklanan karantina ve izolasyon önlemlerinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Bu kişilerin karantina süreleri en az 10 gün olup karantinanın bitirilmesi için PCR negatifliği şartı aranacak.

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