“S-400’leri alma kararı bir gecede verilmedi”

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Abir televizyon kanalına verdiği röportajda ABD ile ilişkilere değindi.

ABD, Rusya, Mısır ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan Kalın, "ABD'nin terör örgütü PYD/YPG'ye verdiği destek yanlış bir politika. Bunlar PKK'nın Suriye uzantıları. Bunu herkes biliyor. PYD/YPG'ye desteğin durdurulması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Ayrıca FETÖ elebaşının ABD'de kalmasına izin verilmesi de temel sorunlar arasında" dedi.

S-400 satın alma kararının bir gecede verilmediğine dikkati çeken Kalın, bunun uzun bir sürecin sonucu olduğunu, Suriye savaşının ortasında ABD'nin birdenbire Patriot bataryalarını çekmesinin Türkiye için çok büyük bir sürpriz olduğunu kaydetti. Kalın, ABD Başkanı Joe Biden'ın iç politika konusuyla meşgul olduğunu da hatırlatarak, Başkan Erdoğan ile Biden muhakkak görüşecektir" dedi.