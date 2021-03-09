SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla aşılamadaki son rakamı duyurdu. Aşı programının planlandığı gibi ilerlediğini belirten Bakan Koca, "Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Milletimiz en iyisini hak ediyor" dedi.
Türkiye’de 10 milyon doz aşı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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