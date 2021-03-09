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Haberler Gündem Türkiye’de 10 milyon doz aşı yapıldı

’de 10 milyon doz yapıldı

Türkiye’de 10 milyon doz aşı yapıldı

9.3.2021

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla aşılamadaki son rakamı duyurdu. Aşı programının planlandığı gibi ilerlediğini belirten Bakan Koca, "Bugün itibariyle 10 milyon doz aşı yapıldı. Milletimiz en iyisini hak ediyor" dedi.
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