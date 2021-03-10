Kadına şiddete dikkat çektiler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sağlık çalışanları ile Aydın Gençlik ve İl Müdürlüğü personelleri arasında voleybol müsabakası düzenlendi. Kadına karşı şiddete dikkat çekilen müsabakayı 'dostluk' kazandı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada siyah giyerek kadına karşı şiddete dikkat çeken kadınlar, müsabakaya 'kadına yönelik şiddete hayır!' yazılı pankartla çıktı. Son dönemde kadına karşı şiddet olaylarınına arttığını ifade eden Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, "Kadına yönelik şiddetin son zamanlarda arttığı aşikar. Biz de Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadın çalışanları olarak son zamanlarda fazlasıyla yorulan, büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımızla beraber bu günün anlam ve önemine binayen bir müsabaka düzenlemek ve aynı zaman da kadına karşı şiddete dikkat çekmek istedik" diye konuştu.