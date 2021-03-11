Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından salgın dönemini değerlendirdi. Erdoğan, mesajında "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı! Destan yazdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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