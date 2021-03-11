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'dan koronavirüsle mücadele mesajı! Destan yazdık

Koronavirüsle mücadele dönemi hakkında açıklama yapan Başkan , "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı! Destan yazdık

11.03.2021, 17:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021, 17:33

Türkiye'de ilk corona virüs vakasının açıklanmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından salgın dönemini değerlendirdi. Erdoğan, mesajında "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık." ifadelerini kullandı.


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