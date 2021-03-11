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’de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı , 'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Hakkari’de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi
İHA

11.03.2021, 23:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari'de bir darbe daha vuruldu" ifadelerine yer verdi.

TERÖRE DARBE!

Bakan Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerinin dün Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü kırsalında, bugün de Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirildiği kaydedildi.



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