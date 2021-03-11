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Hakkari’de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.