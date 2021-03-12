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Haberler Gündem Bakan Koca: “Virüs bu yıl gücünü kaybedecek”

Bakan Koca: “Virüs bu yıl gücünü kaybedecek”

Bakan Koca: “Virüs bu yıl gücünü kaybedecek”

12.3.2021

PANDEMİNİN birinci yılında son durumu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görünen o ki, korona virüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan bir hastalık haline gelmeyecek ama 2021'de gücünü kaybedip aynı şekilde devam etmeyecektir" ifadelerini kullandı.
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