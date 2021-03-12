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Haberler Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan koronavirüs tedavi süreciyle ilgili ilk açıklama

Başkanı 'tan koronavirüs tedavi süreciyle ilgili ilk açıklama

Koronavirüs hastalığı nedeniyle 'nde tedavi gören Başkanı Prof. Dr. açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Ankara Şehir Hastanesi’nde doktorlarımızın isteği ile gözlem altına alındım. Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşaallah." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan koronavirüs tedavi süreciyle ilgili ilk açıklama

12.03.2021, 15:29

Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk kez SABAH'a konuştu.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA TEKRAR GÖREVİMİN BAŞINA DÖNECEĞİM"
Prof. Dr. Ali Erbaş; Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşaallah" dedi.

"ÇOK HAFİF SEMPTOMLARLA HASTALIĞIN SEYRİ DEVAM EDİYOR"
Prof. Dr. Ali Erbaş'ın SABAH'a yaptığı açıklama şöyle: "5 Mart tarihinde Kovid-19 testimin pozitif çıkmasının ardından evimde dinleniyor iken kontrol için gittiğim Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorlarımızın isteği ile gözlem altına alındım. Çok hafif semptomlarla hastalığın seyri devam ediyor. Elhamdülillah her geçen gün daha iyiye gidiyor durumum. Çok yakın zamanda tekrar görevimin başına döneceğim inşaallah."

"ŞEHİR HASTANESİ ÇALIŞANLARI FEDAKARCA HİZMET VERİYOR"
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ve Ankara Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi: "Tedavi sürecimde başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyefendi ve Ankara Şehir Hastanesi'nin değerli çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık çalışanlarımızın 24 saat insanımıza fedakarca nasıl hizmet verdiğini yerinde görmüş olmak onlara olan saygı ve sevgimizi daha da artırmıştır. Hastanelerimizin muhteşem imkanlarını ve hizmetlerini yaşayarak müşahade etmiş olmak bu milletin bir ferdi olarak bir kez daha iftihar etmemize ve devletimizin büyüklüğünü bir kez daha görmemize vesile olmuştur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu dünyada da öbür dünyada da karşılığını görsünler inşaallah."

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