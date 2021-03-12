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Haberler Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'fitre miktarı' açıklaması

'ndan 'fitre miktarı' açıklaması

, 'fitre miktarı belli oldu' şeklinde çıkan haberleri yalanladı. , 2021 yılı fitre miktarı ile ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'fitre miktarı' açıklaması

12.03.2021, 17:31

Diyanet'in konuya ilişkin yayınladığı açıklama şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün bazı medya organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için geçerli olacak fitre miktarının açıklandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun 2021 yılı fitre miktarına dair açıklaması, önümüzdeki hafta paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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