  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

'nün yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Son dakika... 'nün yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

12.03.2021, 09:46

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasında faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 16 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Haklarında karar çıkarılan 16 şüphelinin 5'inin mahrem sorumlu, 1'inin aktif subay, 5'inin aktif astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 3'ünün de ihraç astsubay olduğu öğrenildi.

Öte yandan, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.