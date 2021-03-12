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Haberler Gündem Mehmetçik Suriyeli çocukları sevindirdi

Mehmetçik Suriyeli çocukları sevindirdi

Mehmetçik Suriyeli çocukları sevindirdi

12.3.2021

SURİYE'NİN İdlib bölgesinde görevli olan Zonguldak Ereğlili Piyade Komando Uzman Çavuş Burak Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Suriyeli çocuklar üşümesin" çağrısı üzerine AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından başlatılan kampanyada, giysi, kışlık ayakkabı ve oyuncak toplandı. AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, "Yüzlerce çocuğa paketleri Mehmetçiğimiz dağıttı, büyük mutluluk duyduk. Yardımların toplanmasında emeği geçen Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum. Mazlumların yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru da çok sayıda partilinin büyük özveriyle çalıştığını dile getirerek, "Askerimizin çağrısına duyarsız kalamadık. Paketlere 3-4 takım kıyafet koymaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

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