Başkan Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu. Acı haberin ardından birçok siyasiden başsağlığı mesajı geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Soylu için bir mesaj yayınladı.



Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi hayatını kaybetti!