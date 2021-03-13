FETÖ’cü savcının açtığı davadan beraat etti

BODRUM'UN Turgutreis beldesinde 20 yıl belediye başkanlığı yapan Mehmet Dinçberk'in 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı Hürriyeti Tahdit davası Yargıtay'da bozuldu. Davanın FETÖ'cü savcı ve hakimler tarafından sahte deliller üretilerek açıldığının ortaya çıkmasının ardından Dinçberk beraat etti.



SUÇ DUYURUSU YAPTILAR

Dinçberk'in avukatı Ersin Uslu, "FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü üyesi olduğu için meslekten ihraç edilen bir savcı tarafından düzenlenen iddianame ve aynı örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim tarafından sahte deliller üretilerek ve olay yerinde bulunmadığı ispatlanan kişilerin yalan tanıklığına itibar edilerek müvekkilim işlemediği bir suçtan dolayı mahkum edilmişti. Karar Yargıtay tarafından bozuldu ve müvekkillerimin beraatine karar verildi. Yalan tanıklık yapan bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.



3 YIL 4 AY HAPSE MAHKUM OLMUŞTU

TURGUTREİS Belediyesi Halkla İlişkiler biriminde çalışan bir kişinin evinde bazı resmi evraklar bulunduğu gerekçesiyle, 2009 yerel seçimlerinin ardından Mehmet Dinçberk ve şoförü hakkında "Evde izinsiz arama yaptıkları ve halkla ilişkiler çalışanını sorguya çektiği" iddiasıyla dava açılmış, Dinçberk hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

ADEM ÜLKER