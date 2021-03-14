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2’nci P-72 Deniz Karakol Uçagı envantere girdi

2’nci P-72 Deniz Karakol Uçagı envantere girdi

14.3.2021

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Kocaeli Kartepe'deki Deniz Hava Komutanlığı'na intikal ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerinin gözü, kulağı olarak mavi vatanda görev yapacak uçağımız envantere alındı" denildi.

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