Başkan Erdoğan’dan Bakan Soylu’ya taziye mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Soylu 75 yaşındaydı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

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Servet Soylu'nun cenazesinin, bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Acı haberin ardından babası ile birlikte annesinin tedavi gördüğü hastaneye gelen Bakan Soylu, burada bir süre yetkililerden bilgi aldıktan sonra hastaneye giriş yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı mesajda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Soylu'ya başta siyasiler olmak üzere birçok kesimden taziye mesajları geldi. Ayrıca birçok isim taziye dileklerini iletmek için hastaneye akın etti.