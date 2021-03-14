CHP’li Yavaş’ın suya zam talebi Meclis’ten döndü

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz. Su parasını tayin ederken, maliyet artı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz" dedi ama suya yüzde 80 zam yapılmasını istedi.

Yavaş ve ekibinin hazırladığı su zammı teklifi görüşmeleri Mart Ayı Meclis Toplantısı 5. birleşiminde bir kez daha ertelendi. Suya zam teklifi daha önce de AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedilmişti.