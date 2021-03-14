İzmir'de korkutan maskesiz manzara!

İzmir'de son haftalarda tekrar yükselişe geçen korona virüs salgınına rağmen sahil kesimlerinde oluşan kalabalık tedirgin etti.

Kontrollü normalleşme sürecinde vaka sayılarının yükselişe geçtiği İzmir'de vatandaşlar sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle sahil kesimleri ve Alsancak semtinde oluşan kalabalıkta bazı vatandaşların maske kuralını da ihlal ettiği görüldü.

VALİ KÖŞGER UYARMIŞTI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, geçtiğimiz gün Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Oranlar iç açıcı değil. Kapanmak içten bile değil. 8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız 44,39, 20-26 Şubat haftasında ise 53,42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada ise bu rakam 66,47'ye yükseldi. Vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış görülüyor. Şu an 5 Mart-12 Mart tarihi arasındaki hesaplamalar yapılıyor.

Ancak geçtiğimiz hafta cumartesi günü gördüğümüz manzaralar iç açıcı bir tablonun çıkmayacağını şimdiden gösteriyor. Vatandaşlarımız bu hafta sonu çok dikkatli olmalı. Tabiri caizse kent S.O.S. veriyor" uyarısında bulunmuştu.

MERT ALPDÜNDAR