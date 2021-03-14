BAŞKAN Erdoğan'ın, Akkuyu NGS'nin üçüncü güç ünitesinin temel atma töreninde, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız" açıklamaları Yunanistan'ı endişeye sevk etti. Yunan basını, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile konuyu ele aldığını yazdı.
Kathimerini gazetesi, Yunan bakanın, Akkuyu NGS hakkındaki iddialarını bir adım öteye taşıyarak, Doğu Akdeniz'de yeni bir "Çernobil" tehlikesinin yaşanabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.
Yunanistan’da ‘Akkuyu’ paniği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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