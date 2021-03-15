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‘Her zaman yanınızdayız'

Başkan Erdoğan, nedeniyle ‘Destan yazanlara mektup yazalım’ sloganıyla başlatılan kampanyaya katılarak sağlık çalışanlarına bir mektup kaleme aldı. ‘Sevgili kardeşim’ hitabıyla başladığı mektubunda korona virüsle mücadelede gösterdikleri fedakarlık için sağlık camiasına teşekkür eden Erdoğan, “Her zaman yanınızdayız.” mesajı verdi.

‘Her zaman yanınızdayız'

15.3.2021

Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lütfen Platformu tarafından, Kovid-19 sürecinde büyük bir özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganı ile düzenlenen dijital mektup kampanyasının ilk mektubunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yazdı.

İLK MEKTUBU YAZDI
Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla "Sevgili Kardeşim" hitabıyla başlayan mektubunda "Sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 14 Mart Tıp Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi ve her zaman sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Sağlık çalışanlarının bilgi, gayret ve becerinin fedakarlıkla birleştiği, doğrudan insan hayatına dokunan saygın bir mesleği icra ettiğini belirten ve tarih boyunca, canları pahasına milletin yardımına koşan sağlık teşkilatının, korona virüs salgınına karşı yürüttükleri zorlu mücadelede de ön safta yer aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

FEDAKARLIĞINIZ ÖNEMLİ
"HAFTALARCA evine gidemeyen, çocuklarına sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen korona virüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın çok önemli payı bulunuyor. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek, çalışma şartlarınızı kolaylaştırmak için tüm imkanları seferber ettik. 30 bine yakın canımızı bizden koparan korona virüsle mücadelemizin henüz bitmediğini biliyoruz. Salgın tamamen ortadan kalkana kadar elbirliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Son bir asrın en büyük sağlık felaketinde milletimize canla başla hizmet ettiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Salgınla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarınıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

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