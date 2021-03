KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



MİLLİ LİDER MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, "İnsanlığın Huzuru isimli eserini, milletimizin ve her insanın takdirine ve değerlendirmesine sunuyorum. Huzursuzluk son bulsun, huzur kalıcı olsun" notuyla şahsıma da gönderdi. Teşekkür ediyorum.

Anlamlı analizler içeren kitabı ara vermeksizin okudum. Türk siyasetinin en tecrübeli lideri Dr. Devlet Bahçeli'nin, toplumsal huzura katkıda bulunan dikkat çekici önerileri kitaba yansımış. Kitabın yepyeni bir ufuk açacağını ifade eden Bahçeli'nin, "Hem toplumsal huzurumuza hem de insanlık huzuruna müstesna bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" notu üzerinde durmakta büyük yarar var.

Bahçeli, "Huzur, tıpkı güvenlik gibi, tıpkı hürriyet gibi insanım diyen herkesin hakkıdır' derken, düşüncelerini şöyle aktarıyor:



Huzur, tarih boyunca en fazla ihtiyaç duyulan, ulaşılması en çok arzu ve amaç edilen insani hal ve hissedişin soyut tezahürüdür. Aklı başında her insan huzur ister, huzurlu bir hayat bekler. Huzur yokluğu insanların hayata bağlılığını, yaşama sevincini, işbirliği temelini vahim ve menfi düzeyde etkilemektedir. Kanın damarlardan çekilmesi neyse huzurun eksikliği de odur. 2021 yılı artık huzur yılıdır, kaldı ki her insanımızın huzur bulması içten dileğimdir.

İnsanlığın Huzuru isimli eserimizi milletimizin ve her insanın takdirine ve değerlendirmesine sunuyorum. Huzursuzluk son bulsun, huzur kalıcı olsun." Dr. Bahçeli, İnsanlığın Huzuru isimli kitabın hazırlanmasından 'Memnuniyetim tarifsizdir' diyerek görüşlerini şöyle tamamlıyor:

"İnsanlığın Huzuru" isimli eserimizin yepyeni bir ufuk açacağına, hem toplumsal huzurumuza hem de insanlık huzuruna müstesna bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Nitekim huzur için varız, huzuru sağlamak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İnsanlığın Huzuru adına yapılan muazzam çalışmanın hazırlık aşamasında hakikaten çok saygın ve alanlarında parmakla gösterilen ilim ve gönül insanlarımız zamanlarından fedakarlıkta bulunarak destek vermişler, eserin ortaya çıkmasını temin etmişlerdir."

MHP KONGRESI 18 MART'TA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 18 Mart Kongresi'nin geleceğe etkisini yorumladı: "Ülkücü şuur, zaten bir nevi kolektif duygu ve ortak irade demektir.

Bu bilinç ve iradenin kuvvet kaynağı milletin varlığıdır. MHP, kendini milletin bekasına bir ibadet ölçüsünde adamış dava adamlarının ocağıdır. Bu ocağın yarım asırdan fazla bir zamandan beri tütmesindeki hikmet, bağlılık, vefa ve sadakat gibi Ülkücü sıfatının taşıdığı ulvi değerlerin titizlikle korunmasında gizlidir." Türk milliyetçiliğini çağın şartlarına göre yorumlayan ve 20. yüzyıl Türkiye'sinin vicdanı olan ülkücü düşüncenin, 21. yüzyıl Türkiye'sinin de idraki ve irfanı olacağını belirten Yalçın, sözlerinin devamında, "Ülkücü hareketin mensuplarını bir arada tutan ve fikriyatını temsil eden MHP'de, onu toplayan fikir ve inanç harçlarının karılmasında en seçkin rol, şüphesiz ülkücü hasletlerin şahsında tecessüm ettiği MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin koruyucu liderliğinindir. Sayın Bahçeli'nin camiamızda sergilediği birleştirici ve kaynaştırıcı liderlikle Türk siyasi hayatında üstlendiği aktif, sorumlu ve yapıcı misyon, MHP'nin özgül ağırlığını artırmakla kalmamakta, ülkücü harekette hem ruhen hem de bedenen adanmışlık duygusunu güçlendirmektedir" yorumunda bulundu.

Bahçeli'nin belirlediği, '2023 sonrasında lider ülke Türkiye' hedefine giden yolda ülkücü iradenin 13. kez tecelli edeceği 18 Mart Büyük Kurultay'ı Türk siyaseti açısından önemli bir etap, demokratik mücadelemizde büyük bir kilometre taşı olmaya aday görünüyor.