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Haberler Gündem Milli Muharip Uçak için Rusya’dan teklif

Milli Muharip Uçak için Rusya’dan teklif

Milli Muharip Uçak için Rusya’dan teklif

15.3.2021

DAĞLIK Karabağ'da Azerbaycan'nın zaferinde Türk SİHA'larının büyük rol oynamasının ardından dünyanın gözü Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii ürünlerine döndü. Türkiye'nin milli muharip uçağı için Rusya'dan teklif geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Teşkilatı Sözcüsü Valeria Reshetnikova, Milli Muharip Uçak için Türkiye ile işbirliği için mesaj yolladı.

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