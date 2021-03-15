Soylu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde Bakan Soylu ve ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine üyeleri, vekiller, belediye başkanları katıldı. Erdoğan cenaze töreninde, "Servet annemiz şu anda bu millete bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum" dedi. Törenin ardından Erdoğan, Servet Soylu'nun tabutuna Bakan Soylu ile birlikte omuz verdi. Servet Soylu'nun cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.