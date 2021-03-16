Bosna Hersek heyeti Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kendilerini son olarak 2019 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ilk resmi ziyaret vesilesiyle ağırlamıştık. Hatırlayacağını üzere biz de 8-9 Temmuz 2019'da Saray Bosna'yı ziyaret etmiştik.

Salgın nedeniyle son 1 yıldır maalesef temaslarımızı iş birliğimizin gerektirdiği yoğunlukta gerçekleştiremedik. İnşallah bunu önümüzdeki dönemde telafi edeceğiz.

Öncelikle Bosna Hersek'te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diliyorum. Dost kara günde belli olur anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduk, inşallah bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz.

"30 BİN FAZ AŞI BOSNA HERSEK'E GİDECEK"

Bu seyahatin ardından 30 bin faz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz. Koronavirüs şartlarına rağmen 15 Kasım 2020 tarihinde yerle seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmiş olması takdire şayandır. Türkiye olarak Bosna Hersek'in huzur ve istikrarına çok büyük önem veriyoruz. Devlet Başkanlığı Konseyi'nin başkanı ve kıymetli üyeleriyle ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle istişare ettik.

"TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

İkili ticaret hacmimiz serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek 2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Saray Bosna - Belgrad otoyolu projesinde gelinen aşamayı da ele aldık. Bu projenin Sırbistan ayağının temelini hep birlikte atmıştık.

Enerji, sağlık, savunma sanayii, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında iş birliğimizin geliştirilmesine dair kararlığımızı da vurguladık. Türkiye olarak tüm bu hususları akılda bulundurmak suretiyle geçen sene eylül ayında başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik.

Bugünkü görüşmelerimizde ortak coğrafyamız Balkanlar'da bölgesel iş birliği de gündemimizdeydi.

BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ BAŞKANI MİLORAD DODİK'İN SÖZLERİ

Öncelikle sayın Cumhurbaşkanı bizi burada davet ettiği için teşekkür ediyorum. Pandemi ilişkilerimizi durdurmuştu fakat tamamen durdurmadı. Bu üç anlaşmanın imzalanması bizim ilişkilerimizin daha iyi seviyeye çıkarılması açısından son derece önemli olacaktır. Otoyolu projesi çok önemli bir iş ve buna tereddüt eden ve şüphe duyan her kimse şunu bilmeli ki bu proje gerçekleştirilecek.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi biz durur ve devam etmezdik. Bu inisiyatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu projenin gerçekleştirilmesi açısından en büyük katkı oluyor. İlişkilerimiz herkese güzel bir örnek olmalı.

Bu yaşadığımız dönemde Türkiye zor bir pandemi döneminden geçse bile bizlere yardım ettiği için son derece müteşekkirim. Maalesef global sistemler yüzünden Bosna Hersek'te aşıları temin edemedik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir saygı duymak ve burada göstermek istiyorum. Büyük bir lider.

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