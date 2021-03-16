Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, 15 Şubat'ta başlayan ve 1 Mart'ta hız kazanan kademeli yüz yüze eğitim sonrasında yeni hedefin okulların tamamen açık kaldığı, güvenli bir ortam olduğunu ifade etti. Selçuk, sorumluluğun herkese ait olduğunun altını çizdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması...

TABLO PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı yüz yüze eğitim açıklamasında dünyadaki eğitimin son durumuna ilişkin bir tablo paylaştı. Bakan Selçuk, vaka sayılarına göre okulların açık olduğu bir grafik çizimine yer verdi. Grafikte Türkiye'de okulların kısmen açık olduğu görülüyor. Fransa, İspanya, Belçika, Avustralya, Japonya, Rusya, Finlandiya ve Ukrayna'da okulların tamamen açık olduğu bilgisi de grafikte yer aldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de 'Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor' diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde" ifadelerini kullandı.