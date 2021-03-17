4.5 milyon doz BioNTech aşısı Türkiye'ye geliyor!

BioNTech'in Pfizer ile geliştirdiği aşıda Türkiye'nin muhatabı Almanya'da yaşayan Uğur Şahin olacak. Türkiye, aşıyı doğrudan Uğur Şahin'den temin edecek. Bu aşı, sırası gelen vatandaşlara önerilecek.

Onay veren vatandaşlara uygulanacak. BioNTech aşısı olmak istemeyenlere ise şu anda Türkiye'de yapılmakta olan klasik yöntemle geliştirilen Çin aşısı CoronaVac aşısı vurulacak. BioNTech aşısının Türkiye'ye gelmesinden sonra Çin'den gelen aşıda olduğu gibi bu aşı da Sağlık Bakanlığı'nca incelenecek.

15 günlük test sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlayacak. Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa ile birlikte 16 ülkenin kullanımını askıya aldığını AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının Türkiye'de kullanılması ise düşünülmüyor.

TABLO AĞIRLAŞIYOR

Son dakika haberleri: 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor.

Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.