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Haberler Gündem AK Parti Gençlik Kolları’na 3 İzmirli

AK Parti Gençlik Kolları’na 3 İzmirli

AK Parti Gençlik Kolları’na 3 İzmirli

17.3.2021

BAŞKAN Erdoğan'ın katılımı ile önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde, İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden Gençlik Kolları Genel Başkanlığına getirilen Eyüp Kadir İnan'ın MYK listesi belli oldu. 50 ismin yer aldığı listede İzmir'den de 3 isim yer aldı. Listede il yönetiminde yer alan Kudret Karaçelik, geçtiğimiz yıllarda İl gençlik yönetiminde yer alan Nur Çümen ve Genel Merkez Yönetimi'nde yer alan Orgun Güzel yer aldı.

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