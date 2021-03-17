Bosna Hersek heyetine resmi karşılama

Başkan Erdoğan dün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşıladı. Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Konsey üyeleri onuruna resmi akşam yemeği verdi.