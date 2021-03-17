Gözler bu açıklamada... Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.

Mart ayında aşı uygulamalarının hızlanacağı açıklanmıştı.

İlk aşamada 65 yaş üstünün aşılanmasının ardından 2'inci aşamada risk grubundaki mesleklere geçilmesi hedefleniyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME DÖNEMİ

Türkiye, koronavirüsle mücadelede 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçmişti. Buna göre iller, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak sınıflandırılmıştı.

Düşük riskli ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanması kararlaştırılmıştı. Yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan illerde ise kısıtlamanın Pazar günü uygulanacağı belirtilmişti.

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ehirleri, vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırdıklarını hatırlattı.

"GELİŞMELERİ TAKİP ETME KARARI ALDIK"

Her sınıfta hangi normalleşme adımlarının atılacağını da şeffaf bir şekilde açıkladıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.

Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz.

Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık. Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

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