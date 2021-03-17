AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir'e gelmeden önce geçeceği yolun asfaltlanmasını eleştirdi. Arka sokakların çamur ve çukur içinde olduğunu söyleyen Dağ, "Vatandaşın yolunu güzelleştirmeyenler için iktidar sükut-u hayaldir" dedi.
Kılıçdaroğlu’na ‘yol’ eleştirisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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