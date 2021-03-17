Son dakika: HDP'ye kapatma davası açıldı

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.
17.03.2021, 18:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021, 18:43
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