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Haberler Gündem Son dakika: HDP'ye kapatma davası açıldı

: 'ye açıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı , 'nin kapatılması istemiyle 'nde dava açtı. İddianame 'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

Son dakika: HDP'ye kapatma davası açıldı
AA

17.03.2021, 18:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021, 18:43

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