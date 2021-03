Suriye’de 10 yıllık acı bilanço

TÜRKİYE, sınırlarının yanıbaşında tam 10 yıldır devam eden bir iç savaşın yıkıcı etkilerine maruz kalıyor. Terör eylemleri, masum sivilleri hedef alan bombalar, teröristlerden farkı olmayan, kendi halkına silah doğrultan bir ordunun yıkıp geçtiği topraklar ilk başta bize uzak ve sınırlarımızın dışındaymış gibi görünse de savaşın şiddeti arttıkça yıkıcı etkileriyle giderek daha acı örnekler yaşayarak tanıştık.



ÖNCE BOMBALARLA TANIŞTIK

ÖNCE sınırın ötesinden gelen bombalar vatandaşlarımızın canlarına kast etti. Sonra güney sınırımızda yaşanan trajedi Suriye'den Avrupa'ya başlayan göç dalgasıyla batı sınırlarımıza da sirayet etti.



SONRA GÖÇ DALGASIYLA

CAN derdine düşerek evlerini, vatanlarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca kişi daha iyi bir yaşam umuduyla lastik botlarla birer ölüm sınavına tabi tutuldu. Bazıları sınırları aşmayı başarsa da kimilerinin umutları cansız bedenleriyle birlikte sulara gömüldü, bazılarıysa birer ümitsizlik sembolü gibi kıyılarımıza vurdu. Minicik bedenleriyle ailelerinin peşine düşen yavruların acı sonlarına daha yakından tanık olduk... Bodrum kıyılarına vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi gibi binlercesi anne babasız, vatansız kalmaları yetmezmiş gibi nefessiz de kaldı. Uzaktan gelen bomba seslerine vicdanları bombalayan insanlık dramları da eklendi... Ülkelerindeki savaştan kaçtılar ama ölümden, acı sondan kaçamadılar.



ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

GEÇTİĞİMİZ bu 10 yılda Türkiye, kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak, topraklarına yönelik terör tehdidini sonlandırmak için önce masada daha sonra da sahada birçok adım attı. Suriye'de iç savaşın bitmesi için uluslararası topluma her mevkiden defalarca çağrı yaptı. Komşusunda yaşanan katliamları her platformda dillendirdi. Ülkesinin istikrarının, vatandaşlarının tehdit altında olduğunu vurguladı. Olmadı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytindalı harekatlarıyla dış destekli terör devleti hedeflerine 'dur' dedi. Suriye'nin kuzey sınırlarına barış getirdi. Savaş sürecinde topraklarına sığınan, ev sahipliği yaptığı 4 milyona yakın mültecinin kendi yurtlarına dönebilmesi adına birçok girişimde bulundu. Yıllarca ekmeğini bölüştüğü binlercesini terörden arındırdığı yurtlarına gönderdi.



SON BİR YILDA 300 BİN KİŞİ EVLERİNE DÖNDÜ

TÜRKİYE ve Rusya'nın vardığı mutabakatın ardından geçen bir yılda, İdlib'de Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillerden yaklaşık 300 bini evlerine döndü.



VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

AVRUPA devletleri, kendilerine yönelik göç dalgasının başladığı günlerde ülkemizin kucak açtığı Suriyelilerin transit geçişini durdurmak için verdikleri sözleri, maddi destek vaatlerini tutmadıkları gibi, sınırlarına dayanan masum sivilleri de insanlık dışı uygulamalara maruz bıraktı. Suriye'de insanların katledilmesine sessiz kaldıkları gibi mülteci akınına da sırtlarını döndüler.



İNSANLIK SUÇU

Bütün bunlar yetmezmiş gibi ilk günden itibaren savaş mağdurlarına kucak açan, yaptığı her hamlede sivillerin yaşam hakkını kollayan, topraklarına yönelik terör tehditlerine maruz kalan Türkiye'yi de Suriye'de insanlık suçu işlemekle suçlayıp işgalci ilan etmekten çekinmediler. Teröristlere maddi ve silah desteği sağlayan ABD gibi, Avrupalı siyasiler de terör örgütü elebaşlarını muhatap alıp saraylarında ağırlayarak resmen teröre destek çıktılar.



ABD, YPG'YE SİLAH VE MALİ DESTEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Suriye'de ABD'nin desteğini alan YPG/ PKK, ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış bölgelere yönelik tehdit olmaya devam ediyor. Bugüne kadar terör örgütüne insani yardım ve eğitim adı altında binlerce TIR silah ve mühimmat ile milyonlarca dolar mali destek veren Amerikan yönetimi, Ankara'nın tüm uyarılarına rağmen bu tutumundan vazgeçmiyor.



RAKAMLARLA İÇ SAVAŞ: 600 BİN CAN KAYBI

SURİYE'DE 15 Mart 2011 tarihinde başlayan iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı. Bugün ülkede yaşadığı bölge bombalanmamış, bir yakınını kaybetmemiş, ailesinden uzak düşmemiş bir Suriyeli bulmak neredeyse imkansız. 2011'de nüfusu 22 milyon olan ülkede, 10 yılda neredeyse 600 bin kişi hayatını kaybetti.



6,5 milyondan fazla Suriyeli ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Çoğu çadırlarda ya da sağlıksız koşullarda yaşıyor. 5,6 milyondan fazla sığınmacı da Suriye'yi terk etti. Bunların 3,6 milyonuna Türkiye tek başına evsahipliği yapıyor. Esad rejimi, keyfi olarak alıkoyduğu kişilerden 14 bin 315'ini işkence ederek öldürdü. İç savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 400 bin kişi halen alıkonuluyor. Rejim güçleri bugüne kadar muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı düzenledi.

ZÜMRÜT YILMAZ