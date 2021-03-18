Başkan Erdoğan AK Parti MKYK’ya başkanlık etti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. 8 Mart'ta düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'nin ardından yeni yönetimle ilk kez toplanan MKYK'da, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Ayşe Keşir ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de bulundu.