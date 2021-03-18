Kilis'e 2 roket düştü! MSB'den ilk açıklama geldi

Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü. Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

MSB: RUSYA'YA BİLDİRİMDE BULUNULDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK: YARALANMA VE MADDİ HASAR YOK

Kilis Valiliği de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"18.03.2021 tarihinde 20.55 sıralarında Kilis Merkeze Suriye'den (PYD Bölgesi) atıldığı değerlendirilen iki adet roket düşmüş ancak patlamamıştır. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma ve maddi hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."