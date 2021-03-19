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’ye sahip çıkmak Kılıçdaroğlu’na kaldı

HDP’ye sahip çıkmak Kılıçdaroğlu’na kaldı

19.3.2021

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı kapatma davası Millet İttifakı'nın kimyasını bozdu. CHP, HDP'yi koruyan yaklaşımını açıkça sergilerken, suskunluğunu bozmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'ın sergileyeceği tavır merak konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu kapatma davasıyla ilgili de "Demokrasi savunuluyorsa siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi süreçlerin bırakılması gerekir" dedi.

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