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İmamoğlu’ndan gazi yakınına tehdit

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li 'nun da katılımıyla 'nde anma töreni düzenlendi.

İmamoğlu’ndan gazi yakınına tehdit

19.3.2021

Anma sırasında gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İmamoğlu'na "Gara şehitlerinin kırkı çıkmadı, burası Pervin Buldan'la ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki gösterdi.

'SENİ ARAŞTIRIR BULURUM'
İmamoğlu ise kendisine tepki gösteren kişiyi "Sonra konuşuruz, hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum" şeklinde tehdit etti. Bağırarak İmamoğlu'na tepkisini dile getiren ve gazi yakını olduğunu ileri süren kişi, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.



SAMİMİYETSİZLİĞE TEPKİ GÖSTERDİM
BİR süre sonra tekrar şehitliğe gelen 39 yaşındaki Mustafa İlker Yılmaz, babası Ali İhsan Yılmaz'ın Kıbrıs gazisi olduğunu söyledi. Her anma gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ettiğini kaydeden Yılmaz, "Sayın Başkan'a samimiyetsizliği gördüğüm için tepki gösterdim. Doğal bir tepkiydi, gazi yakınıyım farklı bir tepki göstermem beklenemezdi. Ayrıca ben orada haklı bir tepki verdim, kesinlikle hakaret ve rencide edici bir ifade kullanmadım" şeklinde konuştu.

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