İstanbul merkezli 15 ilde 76 gözaltı

FETÖ terör örgütünün kamuoyunda "Poyrazköy, Amirallere Suikast, Kafes Eylem Planı ve ÇEV/ ÇYDD" olarak bilinen soruşturmaları kapsamında sahte delil ürettikleri ve hukuka ayrı dinleme yaptıkları iddia edilen 68'i ihraç edilen toplam 76 emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22'si farklı suçlardan cezaevinde oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.