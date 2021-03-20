Başkan Erdoğan İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan önce Vahdettin Köşkü'ne, ardından da Taksim'de yapımı süren AKM'ye geçti.

AKM'de incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.



Başkan Erdoğan, yüzde 86'sı tamamlanan AKM'de en son 30 Ekim 2020'de incelemelerde bulunmuştu.







Başkan Erdoğan, inşası süren Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) incelemelerinin ardından Taksim Meydanı'ndan yürüyerek cami inşaatına geçti. Erdoğan, yarım saat süren incelemelerinin ardından camiden ayrıldı.





Taksim Meydanı'nı yürüyerek geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meşhur Beyoğlu Kestanecisi'nden alışveriş yaptı. Erdoğan, vatandaşlara ve kendisini takip eden gazetecilere, kestane ve közlenmiş mısır ikram etti.

ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Çalışmaların büyük bir özen ve özveriyle ilerlediği Atatürk Kültür Merkezi'nde, opera salonunun kırmızı küresi tamamlandı. Üzerinde büyük bir işçilik olan küreye, 15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik titizlikle yerleştirildi. Küre, Taksim meydanından bakıldığında görkemli bir şekilde görülebilecek. Beyoğlu Kültür Yolu projesinin bir parçası olarak düşünülen merkez, bir kültür kompleksi olarak kapılarını açacak.

Müzik ve güzel sanatlarla ilgili kütüphane, müzik müzesi, galeriler, çok amaçlı salon, cep sineması, kafeler ve restoranlar gibi birçok mekan bulunacak. Zemin çalışmaları tamamlandı, koltuklar takılıyor Asma tavan, cam bölme ve doğrama ile zemindeki taş çalışmaları sürüyor. 805 kişilik tiyatro salonunda zemin çalışmaları tamamlandı, artık koltuklar takılıyor. Sahne çalışmalarının yapımı ise devam ediyor.

Biten noktalarda akustik testler de sürecek. Sanat camiasından pek çok isim tamamlanan bölümlerde çalışmalarına başlayacak. Toplam 95 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni AKM'de amaç yıl ortasına kadar ince işçilikleri bitirmek.