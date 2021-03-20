Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. A Haber'de konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

AK Parti kurulduğu günden bu yana politikalarının merkezine kadın oturtan siyasi bir hareket. Kadınlar AK Parti'nin merkezinde oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayatın her alanında kadınlarımızın önü açıldı. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıllardan yüzde 4,4'ten yüzde 17'lere çıktı. Üniversitelerimizde çok sayıda kadın akademisyen mevcut. Kadınların güçlendirilmesi için çalışmış bir partiyiz. Bizim mottomuz, Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye.

İstanbul Sözleşmesi 2011 yılında imzalanırken, Kadına karşı şiddetle mücadele için imzalanmış bir sözleşme. Son yıllarda sözleşme üzerinden farklı lobilerin yapıldığını gördük. Muhalefetin sahiplendiği bir sözleşme değildi. Ancak bu sene temmuz ayından itibaren, tamamen muhalefet etmek amacıyla kampanya yürüttüler.

"ANKARA SÖZLEŞMESİ HAZIRLIYORUZ"

CHP'li Özgür Özel'i Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözlerinden dolayı kınıyorum. Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Sözleşmesi'nin kutuplaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bu ayrışme kutuplaşma bizi; 'İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur' noktasına getirdi. Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz.