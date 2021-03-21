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Başkan Erdoğan'dan Down paylaşımı

Son dakika haberi...Başkan , dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen 'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Down 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
AA

21.03.2021, 14:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021, 15:00

Erdoğan, BİP ve Telegram kanallarından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Farkındalığınızla dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. İyi ki varsınız."

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