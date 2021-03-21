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Haberler Gündem MHP lideri Bahçeli’den Abdullah Gül’e tepki

MHP lideri Bahçeli’den Abdullah Gül’e tepki

MHP lideri Bahçeli’den Abdullah Gül’e tepki

21.3.2021

HDP'Lİ Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gergeroğlu'nun vekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır. Fakat bu şahıs direnişe geçmiş, Meclis'i terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu sineye çekilecek bir şey değildir" dedi. Açıklamasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de tepki gösteren Bahçeli, "Kendisine tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır" ifadelerini kullandı.

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