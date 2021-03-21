Siyasette milli ve yerli duruşun sembolleri

Çanakkale Zaferi'nin 106'inci yıldönümü kutlu olsun. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ecdadımızın yazdığı şanlı destanı çok veciz şekilde anlatan bir mesaj yayınladı: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Aziz milletimiz, Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ YOK

18 Mart Çanakkale Zafer gününde, Başkan Erdoğan'la kol kola Türkiye'nin BEKA MÜCADELESİNDE bir ve beraber olan MHP lideri Devlet Bahçeli de Milli Ruhu şahlandıran bir kurultaya imza attı. Bahçeli, hem kurultay konuşması hem Başkan Erdoğan'la beraber 2023'e yürüme kararlığı hem de Türkiye'nin 21'inci yüzyıl paradigmalarını net olarak ortaya koyuşuyla, milli ve yerli bir lider olduğunu gösterdi. Kurultay'da Bahçeli'nin, gelecek günlerin yol haritası olacak konuşmasından diğer bazı satır başları şöyle:

ERKEN SEÇİM BİR HAYAL

"2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız ve AK Partili kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Erken seçim diye tutturanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023'te yeni bir tarih yazılacaktır. MHP olarak 2023 ve takip eden yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne daha yerinde bir ifade ile Türk tipi başkanlık sistemine sahip çıkmaktır. Buna karşı güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir... Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi, hukuki ve ekonomik reformlarla kökleştirilmelidir. Siyasi partiler ve seçim kanunu değiştirilmelidir. TBMM iç tüzüğü yeni sistemle uyumlu hale getirilmelidir. Vekil dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır."

YERLİ VE MİLLİ MUHALEFET

Bahçeli, HDP'nin bir daha açılmamak üzere kapatılmasını talep etti ve "HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır" dedi. CHP için, "Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyeti", İYİ Parti için de "Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen lanet bir proje" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan söylemişti, "Muhalefetin de yerli ve millisini Türkiye'ye kazandıracağız." Bahçeli'nin de, milli ve yerli duruşu yansıtan konuşmaları, Kılıçdaroğlu'nun kulağına küpe olacak özellikteydi. Milli davalarda Kılıçdaroğlu negatif tavrını değiştirmediği taktirde 2023 seçimlerinde büyük tokat yiyecektir.

DERİN ABD-AVRUPA'NIN HDP'NİN KAOS PROVASI

Bölücü terör örgütü PKK yıllardır emperyalist Batı'dan aldığı desteklerle, birçok kargaşa tezgahına hizmet etmişti. Açtıkları hendeklerde boğulmuşlardı. Bu sefer, PKK'nın siyasi kolu HDP, Meclis'te bir kaos provası yaptı. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Dosyası kabarık olan Gergerlioğlu, cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı iddiasını dile getirdi. Basın toplantılarında ve sosyal medya paylaşımlarıyla o iddiayı sık sık tekrarlamıştı. FETÖ'nün organize ettiği çevrimiçi toplantıya katıldı. PKK/ KCK propagandasından da 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezasını onamış. Onama kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Son olarak Gergerlioğlu'nun Gara'da 13 masumun PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili yaptığı provokatif paylaşımlar büyük tepki görmüştü. Milletin nefretini üzerinde toplayan Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi oylanırken ve sonrasında HDP'li milletvekillerinin yaptıkları, tek kelime ile bir kaos provasıdır. HDP'lilerin küstah tavırlarının belli ki bir amacı var.

YAPTIKLARI PLAN TUTMADI

PKK'nın kaos planları tutmayınca, Meclis'i işgal etmeye teşebbüs etmişlerdir. Amaçları kaos yaratarak, emir aldıkları ağababalarına malzeme vermek istemektedirler. Gara'da Kandil katillerinin emirleriyle şehit ettiklerı masum insanlar karşısında da gösterdikleri tavırla, cibilliyetlerini bir daha göstermişlerdi. PKK'nın derin Amerika-Avrupa'dan aldıkları talimatlarına uygun kaos politikası istenilen sonucu ortaya çıkarmadı. Bu sefer kargaşa yaratmak için Meclis'i işgale teşebbüs etmişlerdir. Bölücü terör PKK ve onların siyasi kolu HDP'nin her harekatının ardında, daima KAOSU KURGULAYANLARIN STRATEJİK HEDEFLERİ vardır. Uzun zamandır, sırtlarını dayadıkları katiller çetesi PKK'nın masum insanları öldürmesinden, şuraya buraya bombalı saldırılar yapmasından, parti binalarını terör yuvası gibi kullanmaktan boşlukta kalmışlardı. HDP belli ki boşluğu doldurmak için harekete geçirilmiştir. Geçmişte de, başka isimli PKK'nın siyasi kolları, bugün yaptıklarının aynısını denemişlerdi. Eski Türkiye'de karanlık eller cinayet işliyor, bomba koyuyor ve tekelindeki medya aracılığıyla kitleleri galeyana getirmeye çalışıyordu. Huzuru bozarak, darbe mekanikleri de yaratıyorlardı. Çoğu kez de saldıran PKK ve siyasi kolları olmasına karşın, hayali bir düşman yaratıyor ve kendilerini mağdur gibi gösteriyorlardı. Derin Amerika ve Avrupa'daki ağababalarının gözlerine giriyorlardı. Ancak bu kez kaos yaratarak siyaseti ve hayatı şekillendirmek isteyen güçler -ki bunun başında derin Amerika-Avrupa mahfilleri, istihbarat örgütleri geliyor- daha önce olduğu gibi, açtıkları hendeklerde boğulacaklardır.



MAĞDUR EDEBİYATININ SONU

HDP'lilerin bu seferki kaos provasının bir yönü de kapatılmak istemeleridir. Çünkü, Gara'daki katliam karşısında, hırsız, ruhsuz duruşları, Kürt seçmenlerin de gözünden düşmelerine yol açmıştı. Mağdur edebiyatlarının sonuna gelmişlerdir. Bölücü terör örgütü PKK ve siyasi kolu HDP ne yaparsa yapsın derin ABD-Avrupa'nın kurguladığı planları uygulama şansı bulamayacaklardır. Yaratmak istedikleri kontrollü kaosla Türk siyasi yaşamını şekillendirmek isteyen güçlerin düşündüklerini karşılayamayacak, sinsi amaçlarına ulaşamayacaklardır. Gözünü Avrupa'dan ayırmayan HDP'nin, Meclis'i işgal etmeleri kaos çığırtkanlıkları çaresiz olduklarının göstergesidir... Türkiye eski Türkiye değil. Bölgesel güç konumuyla bağımsız Türkiye, prangaları kıra kıra yürürken, PKK ve siyasi kolu daha çok hendeklere yuvarlanmaktan kurtulamayacaktır. Şu asla unutulmasın. Aziz Millet, Gara'yı, Sincar'ı ve Kandil'i derin ABD-Avrupa'nın paralı askerlerine mezar yapmaya kararlıdır.