Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.
Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberi...Barış Pınarı bölgesindeki komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.
Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne ağır darbe! 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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