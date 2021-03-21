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Haberler Gündem Terör örgütüne ağır darbe! 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne ağır darbe! 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... bölgesindeki komandolara ateş açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne ağır darbe! 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21.03.2021, 10:10

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Barış Pınarı bölgesindeki komandolara PKK/YPG'li teröristlerce güneyden ateş açıldı.

Teröristlerin saldırısına anında karşılık verilmesiyle 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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