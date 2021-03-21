Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı

Türkiye uzun süredir tartışmalara konu olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sözleşmeden çekildiğine ilişkin kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesinde yer alan uluslararası sözleşmelerle ilgili düzenlemeye göre sözleşmeden geri çekilme kararı verdi. 8 yıldır uygulamada olan İstanbul Sözleşmesi Kadına şiddet ile aile içi şiddetin önlenmesi için mücadeleyi öngörüyor. Sözleşmeye, İstanbul'da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi adı verildi. Sözleşme Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede LBGT'lerle ilgili düzenlemeler yer aldığı için tartışılıyor ve kamuoyunun tepkisini çekiyordu.

'DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ'

SÖZLEŞMEDEN çekilme kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kadın cinayetlerini önleme konusunda bizi toplumumuza karşı sorumlu kılan, İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı değildir. Yakın zamanda herkes görecektir ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız ve dünyada bu mücadelenin örnek temsilcisi olacağız" ifadelerini kullandı.

'YERİNDE BİR KARARDIR

Türkiye'nin tartışmalı sözleşmeden çekilmesini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili lendiren Hamza Dağ ise, "Aileyi geri planda tutan, milletimizin değerleriyle bağdaşmayan, eşcinselliğin yaygınlaşmasının önünü açan ve kadın ve erkeği birbirine ötekileştiren İstanbul Sözerkeği ötekileşmesi'nin kaldırılması yerinde bir karardır" dedi. Türkiye'deki mevcut yasaların kadınlar ve ailenin korunmasına büyük önem verdiğini söyleyen Dağ, "Bu toplumun değerlerini referans almayan herhangi bir uluslararası anlaşmaya tabii olmanın gerekliliği bulunmamaktadır. Aile modern yaşamda bir karargahtır. Milli ve manevi değerlerimizin korunması ve sağlıklı bir neslin yetişmesi için aile dimdik ayakta durmalıdır" ifadelerini kullandı.