Selahattin Demirtaş'a Başkan Erdoğan'a hakaretten 3 yıl 6 ay hapis cezası

Son dakika... Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a , "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş'ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.



Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.



Duruşmada Cumhurbaşkanlığına 2 defa aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade eden sanık Demirtaş,"Hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direkt hedef almadım" dedi.



Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti..