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Bakan Koca, vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili bilgi verdi. Koca, son hafta vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı.

Bakan Koca, vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

23.03.2021, 13:33 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021, 13:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Sosyal medya hesabından Koca'nın yaptığı paylaşıma göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan.

Oranın en çok azaldığı iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu.

Koca paylaşımında "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadelerini de kullandı.

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