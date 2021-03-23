Bakan Koca, vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Sosyal medya hesabından Koca'nın yaptığı paylaşıma göre 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan iller; Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan.

Oranın en çok azaldığı iller ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur oldu.

Koca paylaşımında "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadelerini de kullandı.

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021

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