SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" ifadelerini kullandı
Saglık Bakanı Koca’dan iş yeri uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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