Vakıflar Müdürlüğü’nden Gezi Parkı açıklaması

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı'nın devri ile ilgili yeni açıklama yaptı. Konuyla ilgili kayıtların incelendiği kaydedilen açıklamada, "Bu taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfı'na ait taşınmazlardan olduğu tespit edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek, yönetim ve temsilini yaptığı Mazbut Vakıflar'ın haklarını korumaktadır. 5737 sayılı vakıflar kanununun 30. Maddesi 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur' hükmü yer almaktadır. Kule-i Zemin Vakfı'na ait Galata Kulesi, 3. Selim döneminde inşa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfı adına Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfından Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul'da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmaz Vakıfları adına tescil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.