Hedef Ramazan’a kadar 55 yaş üstünü aşılamak

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 13 milyonu geçerken bunların 8 milyonu 1. doz, 5 milyonu aşkını ise 2. doz olarak uygulandı. Nisan ayının ilk haftasına kadar Almanya ve Çin'den gelecek siparişlerle birlikte aşılama işlemleri Türkiye'nin dört bir yanında devam edecek.

NİSAN'DA GELECEK

Ramazan ayına kadar 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte 55 yaş üstündeki vatandaşlarda aşılamanın başlanması hedefleniyor. 60-65 yaş grubunun bu hafta içerisinde aşılanacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelecek dozlarla aşılama işlemlerini yeniden hızlandıracak. Almanya'nın Biontech ve Çin'in Sinovac şirketlerinden 10 milyon dozun üzerinde siparişin Nisan ayının ilk haftasına kadar Türkiye'ye gelmesi ve aşılama işlemlerinin 55-60 yaş grubuna kadar inmesi bekleniyor. 55 yaş üstüyle birlikte öğretmenlerin de aşılanmaları Ramazan ayı içerisinde tamamlanacak.

BAKAN KOCA VAKA ARTIŞLARINI AÇIKLADI

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, twitter'dan yaptığı paylaşımda son 1 haftada vaka sayıları en fazla artan ve azalan illeri açıkladı. Koca, "Son haftada 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" dedi.

■ BURAK ERDEM ÇELİK