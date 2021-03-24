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Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde yüz yüze yapılacak sınavların tarihlerinde erteleme yapıldığını açıkladı. Böylece, 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs'a ertelendi.

24.03.2021, 08:32