Liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi

Liselerde yüz yüze yapılacak sınavların takvimleri güncellendi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı:
"Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.
12. sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak."
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